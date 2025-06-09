Контрафактные вейпы: опасность под прикрытием популярных брендов

В России продолжается масштабная борьба с контрафактной продукцией в сфере никотиносодержащих устройств. В ходе недавних операций правоохранительные органы изъяли крупные партии электронных сигарет, реализуемых под известными торговыми марками, таких как WAKA, Inflave и Geek Bar. Примечательно, что большинство этих изделий не только не имели необходимой сертификации, но и содержали концентрации никотина, превышающие допустимые нормы в разы.

Контрафакт — угроза здоровью

Согласно данным экспертиз, проведённых по результатам изъятия продукции, уровень никотина в некоторых устройствах достигал 5% (50 мг/мл), что эквивалентно содержанию этого вещества в целой пачке обычных сигарет. Однако самая серьёзная опасность заключается не только в избыточном количестве никотина, но и в наличии других токсичных компонентов, таких как альдегиды, способных вызывать системное отравление организма и даже необратимые последствия для здоровья.

Потребители, приобретающие такие изделия, зачастую не осознают риски, связанные с их использованием. Контрафактная продукция, маскирующаяся под легальные бренды, не проходит обязательных проверок на безопасность и качество. Это ставит под угрозу жизни и здоровье тысяч людей, особенно молодёжи, которая выбирает товары по доступной цене, ориентируясь на узнаваемость бренда.

Масштабы проблемы

Оперативные мероприятия прошли в различных регионах страны, включая Республику Крым и Республику Хакасию. Общая стоимость изъятых товаров составила около 1 миллиарда рублей. В рамках уголовного дела, возбуждённого по факту незаконного оборота никотиносодержащей продукции в особо крупном размере, проводятся дальнейшие следственные действия.

Отдельное беспокойство вызывает тот факт, что после повышения акцизов на легальную продукцию в 2024 году, на рынке резко увеличилось количество дешёвого контрафакта. Такие изделия свободно распространяются через интернет-магазины и несанкционированные точки продажи, обходя существующие механизмы контроля.

Сложности для медицинских работников

Проблема контрафакта осложняется тем, что медики сталкиваются с трудностями в диагностике и лечении пациентов, употреблявших жидкости из поддельных устройств. «Мы не можем точно определить состав веществ, которые вдыхал пострадавший», — отмечает Антон Ершов, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ имени Ивана Сеченова. По его словам, это делает лечение симптоматическим, а прогнозы — менее предсказуемыми.

Пути решения

Эксперты указывают на необходимость усиления государственного контроля за оборотом никотиносодержащих продуктов. Особое внимание должно быть уделено выявлению и ликвидации каналов поставки контрафактной продукции, а также строгому надзору за соблюдением требований сертификации и возрастных ограничений при продажах.

Борьба с контрафактными товарами — это не просто вопрос экономической справедливости, а важнейшая задача обеспечения общественного здоровья. Только комплексный подход, включающий усиленный надзор, просвещение потребителей и эффективное правоприменение, позволит снизить риски, связанные с неконтролируемым распространением фальсифицированной продукции.

По материалам LENTA.RU