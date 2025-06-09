Неожиданные поступления в бюджет России составят 163,4 млрд рублей

Счетная палата РФ опубликовала заключение на проект поправок к закону о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, принятый в ноябре 2024 года. Документ содержит информацию о ранее непрогнозируемых поступлениях в бюджет, которые составят 163,4 млрд рублей.

Как сообщил государственный аудитор, значительная часть этих средств — 149,7 млрд рублей — будет направлена в бюджет из прибыли Банка России . Ежегодное распределение части чистой прибыли ЦБ в пользу казны регулируется законодательством и зависит от утверждённых финансовых результатов работы регулятора.

Кроме того, дополнительные поступления ожидаются за счёт увеличения сборов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) — 5 млрд рублей , а также административных штрафов и иных платежей, которые пополнят казну на 5,3 млрд рублей.

Вместе с тем, согласно законопроекту о внесении изменений в бюджетный план, общий объём доходов федерального бюджета в 2025 году снизится на 4,4% и составит 38,5 трлн рублей . В то же время расходная часть бюджета будет скорректирована в сторону увеличения на 829,2 млрд рублей , достигнув уровня 42,3 трлн рублей.

Законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год был принят Государственной Думой в первом чтении 28 мая 2025 года . Его дальнейшее рассмотрение предполагает детальный анализ источников дополнительных поступлений и целесообразности увеличения бюджетного дефицита.

Ранее не учтённые доходы могут сыграть важную роль в обеспечении социальной и экономической стабильности в условиях продолжающегося напряжённого внешнего контура и необходимости выполнения ключевых государственных обязательств.