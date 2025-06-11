Власти Тюмени планируют продать птицефабрику «Боровская»

Правительство Тюменской области включило в прогнозный план приватизации на 2025 год крупнейшую региональную птицефабрику — АО «Птицефабрика „Боровская“ имени А.А. Созонова». Документ с соответствующими изменениями опубликован на официальном портале региональных органов власти.

Согласно данным плана, общее количество акций предприятия, подлежащих продаже, составляет 3,4 млрд единиц. Это соответствует 99,91% уставного капитала предприятия. Подписанный губернатором Александром Моором документ указывает, что реализация акций намечена на третий квартал 2025 года.

Как сообщили в департаменте имущественных отношений Тюменской области, приватизация птицефабрики позволит региону получить значительные дополнительные средства в бюджет. В текущем году также планируется продажа доли в размере 99,86% в компании АО «Бенат».

Птицефабрика «Боровская» является одним из ключевых предприятий агропромышленного комплекса Тюменской области и обеспечивает стабильные поставки мяса птицы как внутри региона, так и в другие субъекты РФ. Ожидается, что интерес к активу проявят как отечественные агропромышленные холдинги, так и инвесторы, заинтересованные в развитии сельскохозяйственного производства на Урале и в Западной Сибири.

Ранее аналогичным образом была проведена приватизация ряда других объектов региональной собственности, включая предприятия в сфере ЖКХ и транспорта. Эксперты отмечают, что данные меры свидетельствуют о переходе региона к новой модели управления госимуществом, ориентированной на развитие частного сектора и повышение эффективности использования бюджетных активов.