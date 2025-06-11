Производители электроники в России остались без льготных кредитов

Государственная поддержка в виде льготного финансирования кредитов для российских производителей электроники приостановлена. Об этом сообщили источники в отрасли, а также подтвердили в Министерстве цифрового развития (Минцифры), передаёт издание «Коммерсантъ».

Согласно постановлению правительства, действовавшему с 2022 по 2024 год, компании получали возможность привлекать бюджетные средства для закупки электронной компонентной базы, комплектующих и материалов, необходимых для выпуска продукции. В 2022 году объем выделенных на эти цели средств составил 100 миллиардов рублей, в 2023-м — 140 миллиардов. Однако в 2024 году на реализацию программы было направлено всего 15 миллиардов рублей, и то — в декабре.

Как отметил представитель одной из компаний, участвовавших в программе, столь резкое сокращение финансирования поставило ряд предприятий в сложную ситуацию: из-за нехватки бюджетных средств предприятия вынуждены корректировать свои планы по выпуску продукции и развитию новых разработок.

Директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов связывает пересмотр государственной поддержки с высокой ключевой ставкой Центрального банка, что значительно увеличивает стоимость предоставляемых льгот.

Гендиректор компании «Промобит» Максим Копосов добавил, что преимуществами программы могли воспользоваться в основном крупные игроки рынка, которые сейчас также испытывают финансовые трудности.

Напомним, ранее АНО «Вычислительная техника», объединяющая ведущих российских производителей электроники, предложила запретить закупки иностранной техники — включая компьютеры, серверы и планшеты — через систему государственных заказов. Также рассматривается вариант повышения цен на импортную продукцию, аналогичный применяемому в автомобильной отрасли, чтобы сделать отечественные устройства более конкурентоспособными.

В министерстве пока не комментируют дальнейшие шаги по восстановлению льготного кредитования. Эксперты отмечают, что без дополнительной поддержки внутренний рынок электроники может столкнуться с серьёзным спадом.