Илон Маск заявил, что «зашел слишком далеко» в насмешках над Трампом

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — написал Маск в посте.

Отношения Маска с Трампом резко испортились на прошлой неделе, когда двое мужчин обменялись колкостями в своих социальных сетях.

До недавнего времени Маск был близким союзником Трампа в правительстве и соруководителем Департамента эффективности государственного управления его администрации, где технологический миллиардер возглавлял массовые увольнения федеральных служащих. Однако их отношения испортились, когда Маск раскритиковал масштабный законопроект Трампа о налогах и внутренней политике, назвав его «отвратительным безобразием» из-за его ожидаемого негативного влияния на государственные финансы США.

Генеральный директор Tesla усилил свою критику, поделившись многолетними комментариями Трампа и других законодателей-республиканцев, в которых высказывалась обеспокоенность по поводу государственных расходов США и дефицита бюджета.