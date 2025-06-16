Орешкин: модель роста экономики России исчерпана

Бывший министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что текущая модель экономического роста страны исчерпала себя и требует глубокой модернизации.

По его словам, традиционная зависимость от сырьевого экспорта и административного регулирования не позволяет экономике выйти на устойчивый и качественный рост. "Мы подошли к пределу, когда дальнейшее развитие по старым схемам невозможно. Нужны системные изменения в налоговой политике, инвестиционном климате, инфраструктуре и человеческом капитале", отметил Орешкин.

Эксперт также подчеркнул важность диверсификации экономики, развития технологического сектора и повышения производительности труда. По его мнению, без масштабных реформ Россия рискует остаться на уровне низкорентабельной сырьевой экономики с низкими темпами роста.

Комментируя возможные пути выхода из ситуации, Орешкин указал на необходимость привлечения частных инвестиций, снижения административного давления на бизнес и улучшения условий конкуренции.

Его слова вызвали широкий резонанс среди экспертов и представителей делового сообщества. Многие согласны с тем, что без изменений в структуре экономики прогнозировать значительный рост ВВП не приходится.

Напомним, Максим Орешкин занимал пост министра экономического развития РФ с 2016 по 2018 год. После ухода из правительства он продолжил работу в банковском секторе и активно участвует в экспертных дискуссиях о развитии российской экономики.