Объем новых площадей у торговых сетей в этом году достиг антирекорда

По данным аналитиков и отраслевых источников, объем новых торговых площадей, открытых крупными розничными сетями в России в первом полугодии 2025 года, достиг минимального уровня за последние десять лет.

Как сообщают «Ведомости», совокупный объем ввода новых торговых площадей с начала года составил всего около 300 тысяч квадратных метров — это почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты называют этот показатель антирекордным и связывают его с ухудшением инвестиционной активности, ростом операционных издержек и неопределенностью на рынке.

Снижение темпов развития особенно заметно у федеральных сетей: такие игроки, как «Магнит», X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») и «Лента», значительно сократили планы по расширению. Вместо строительства новых объектов компании концентрируются на оптимизации существующих площадей и модернизации форматов торговли, включая развитие онлайн-каналов.

Аналитики указывают, что одной из причин спада стало ужесточение условий кредитования, рост ставок и снижение доступности долгового финансирования для бизнеса. Кроме того, продолжается переформатирование рынка под влиянием цифровизации и изменения потребительских предпочтений.

"Ритейл переживает серьезные структурные изменения, — комментирует ситуацию руководитель аналитического центра Игорь Николаев. — Открытие новых точек становится менее приоритетным направлением. Арендная плата растет, найти выгодные локации становится сложнее, а окупаемость проектов падает".

Вместе с тем, отдельные региональные игроки продолжают развивать сеть, однако их вклад недостаточен для компенсации общего спада. Также наблюдается рост интереса к концепции "умных" магазинов, мини-маркетов и автоматизации процессов, что может стать трендом ближайших лет.

Эксперты прогнозируют, что замедление ввода новых площадей сохранится во втором полугодии, если не произойдет значительного улучшения экономической ситуации и снижения ключевых барьеров для роста ритейлеров.