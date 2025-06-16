Загадочные радиоимпульсы прошли через толщу льда в Антарктиде

Ученые зафиксировали аномальные высокоэнергетические радиоимпульсы, которые неожиданно проникли сквозь толстый слой ледяного панциря Антарктиды. Это открытие ставит под сомнение существующие представления о природе космических частиц и источниках радиоизлучения.

В ходе недавнего исследования, проведённого на станции IceCube в Антарктиде, физики обнаружили необычные сигналы короткие радиоимпульсы, которые, как показывают данные, пришли не из открытого космоса, а, возможно, из Земли или даже из самого ледяного массива. Сенсоры детектора зарегистрировали сигналы, исходящие не сверху, как обычно предполагается для космических лучей, а снизу из глубин ледяного покрова.

Это открытие стало неожиданностью для научного сообщества, поскольку радиоволны, как считалось ранее, не должны эффективно распространяться через такие плотные среды, как лёд, особенно если речь идёт о высокоэнергетических импульсах. Учёные предполагают, что эти сигналы могут быть связаны с новыми физическими явлениями, экзотическими частицами или даже неизвестными процессами, происходящими внутри самой планеты.

«Мы столкнулись с явлением, которое трудно объяснить в рамках стандартной модели физики частиц», заявил один из исследователей. «Эти импульсы нарушают известные нам правила распространения радиоволн в веществе».

Среди возможных гипотез взаимодействие нейтрино с неизвестной формой материи, выбросы высокоэнергетических частиц из мантии Земли или даже следы так называемых "стерильных нейтрино", которые долгое время считаются кандидатами на роль темной материи.

Научное сообщество активно обсуждает результаты исследования, опубликованные в журнале Physical Review Letters Эксперты уже планируют дополнительные эксперименты, чтобы воспроизвести и изучить природу этих аномальных сигналов. Если подтвердится их необычное происхождение, это может стать поворотным моментом в физике высоких энергий и геофизике.

Пока же загадка остаётся нерешённой и каждый новый сигнал из глубин Антарктиды напоминает учёным, что Вселенная всё ещё полна тайн.