Глава «Почты России» рассказал о сроках восстановления ее экономики

Глава «Почты России» Михаил Волков в интервью РБК сообщил, что компания сможет восстановить свое финансовое состояние и приступить к выполнению стратегических целей не ранее 2026 года. Это произойдет, по его словам, при условии, что пакет регуляторных мер, разработанный Минцифры, будет принят правительством в ближайшие месяцы.

Ранее планировалось, что реализация этих инициатив начнется в первом квартале 2025 года, и тогда «Почта России» могла бы выйти на прибыль уже в этом году. Однако из-за задержки в одобрении мер компании пока приходится работать в условиях финансового дефицита. С 2022 года «Почта России» остается убыточной, несмотря на значительные усилия по оптимизации и модернизации.

Как отметил Волков, ключевыми причинами сложного финансового положения остаются высокая доля социально значимых отделений — около 27 тысяч находятся в сельских и удаленных населенных пунктах — и недостаточная поддержка со стороны государства и регуляторов.

В апреле 2025 года Минцифры представило проект комплексной поддержки «Почты России», включающий такие меры, как:

право на продажу лекарств в почтовых отделениях;

отмена банковской комиссии за прием электронных платежей;

направление квитанций ЖКХ через систему «Почты» и портал госуслуг;

оптимизация графика работы отделений;

участие в доставке товаров маркетплейсов;

наделение «Почты» статусом информационной системы для перевода части отправлений в цифровую форму;

монополия на доставку писем, счетов и рекламы в почтовые ящики многоквартирных домов;

обязательство маркетплейсов обеспечивать возможность получения товаров во всех населенных пунктах через «Почту России».

Однако предложенные изменения встретили критику со стороны бизнеса. Представители торговых и IT-компаний указывают, что их реализация может привести к росту тарифов ЖКХ, удорожанию услуг доставки и снижению конкуренции на рынке электронной коммерции.

Несмотря на текущие трудности, Волков подчеркнул, что финансовое состояние компании постепенно улучшается. По итогам 2023 года убыток был сокращен в четыре раза, а долг — на 13,5% (18 млрд рублей). За два года программа оптимизации позволила сэкономить более 70 млрд рублей, учитывая инфляцию. Было также инвестировано 17 млрд рублей в фонд оплаты труда, а производительность труда выросла на рекордные 35%. Более 900 сельских отделений, закрытых ранее, снова открыты для населения.

Обсуждение мер поддержки прошло на стратегической сессии под руководством председателя правительства Михаила Мишустина. Волков также отметил удивление участников встречи отсутствием прямых государственных дотаций компании, несмотря на ее социальную значимость.