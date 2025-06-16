Соцфонд: в России сократилось число пенсионеров до 40,96 млн

По данным Социального фонда РФ, общее количество пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля 2025 года составило 40,96 миллиона человек, что ниже показателя на начало года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы фонда, на 1 января 2025 года число граждан, получающих пенсию, составляло 41 169 796, то есть за три месяца текущего года оно сократилось почти на 208 тысяч человек.

Среди получателей пенсий около 8 миллионов — работающие пенсионеры, остальные — 33 миллиона неработающих . Такие данные отражают тенденцию к естественному снижению численности пенсионного населения, связанную с демографической динамикой и другими факторами.

Эксперты отмечают, что снижение числа пенсионеров может повлиять на долгосрочные социально-экономические прогнозы, включая нагрузку на пенсионную систему и бюджетные расходы. Вместе с тем, учитывая сложившуюся демографическую ситуацию, аналогичные изменения могут наблюдаться и в дальнейшие годы.

Напомним, Социальный фонд России был создан в 2024 году путем объединения Пенсионного фонда и Фонда обязательного медицинского страхования. Его основной задачей является более эффективное управление социальными выплатами и обеспечение устойчивости пенсионной системы.