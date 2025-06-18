Облигации Домодедово упали из-за новостей о национализации аэропорта

Несколько выпусков облигаций ООО «Домодедово фьюел фасилитис» (эмитента ценных бумаг аэропорта Домодедово) продемонстрировали значительное падение стоимости после появления новостей о национализации одного из крупнейших аэропортов России.

Наиболее заметным стало снижение серии замещающих облигаций ЗО28, которые потеряли 1,54% своей стоимости и к 18:36 мск торговались на уровне 70,3% от номинала. Еще более существенное падение зафиксировано по выпуску с фиксированным купоном 002Р-01. В течение дня этот выпуск подешевел на 13,6%, опустившись до 80% от номинала, однако затем частично восстановился, достигнув отметки 88,65% (-4,28%) к 18:49 мск.

Падение котировок произошло на фоне судебного решения о передаче аэропорта Домодедово в собственность государства. По данным Генпрокуратуры, поводом для национализации стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг». Как сообщается, основной собственник холдинга Дмитрий Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а его партнер Валерий Коган резидентом Израиля. Эти государства, согласно материалам суда, поддерживают политику западных стран, направленную против интересов России.

Несмотря на решение о национализации, аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Однако инвесторы, обеспокоенные возможными последствиями смены собственности, начали массово избавляться от облигаций компании, что привело к их резкому обесцениванию.

Эксперты отмечают, что текущая ситуация может стать прецедентом для других активов с иностранным участием, находящихся под прицелом властей. Рынок внимательно следит за развитием событий вокруг Домодедово, поскольку это может повлиять на инвестиционный климат в стране.

Тем временем власти заверили, что национализация не скажется на работе аэропорта, который продолжит обслуживать пассажиров в обычном режиме.