Рынок готовой еды в России может вырасти на треть к середине 2025 года

Российский рынок готовой кулинарии демонстрирует устойчивый рост, несмотря на общее замедление темпов развития розничной торговли. По итогам второго квартала 2025 года денежный оборот сегмента может увеличиться на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а штучные продажи вырастут на 20,1%, следует из совместного исследования Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды и аналитической компании NTech.

Аналитики отмечают, что рост популярности готовой еды связан с изменением потребительских привычек. Все больше россиян предпочитают экономить время, отказываясь от приготовления пищи дома, особенно среди молодежи. Этот тренд наблюдается уже несколько лет и продолжает усиливаться.

«Тренд по росту спроса на готовую еду наблюдается уже не первый год. Именно поэтому все крупные игроки продуктовой розницы активно вкладывают средства в развитие этой инфраструктуры, регулярно оценивая адекватность производственных мощностей объему спроса», — заявил президент сети магазинов «Азбука вкуса» Денис Сологуб.

Развитие формата готовой еды становится стратегическим направлением для многих ритейлеров. Компании стремятся расширять ассортимент, внедрять новые технологии производства и совершенствовать логистику, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Эксперты подчеркивают, что популярность готовой еды обусловлена не только удобством, но и изменением образа жизни горожан. В условиях ускоряющегося ритма жизни потребители все чаще выбирают продукты, которые можно быстро и легко употребить, не затрачивая время на их приготовление.

Ожидается, что рынок готовой еды продолжит расти, предлагая новые возможности как для производителей, так и для ритейлеров. При этом конкуренция в сегменте будет усиливаться, что может способствовать повышению качества продукции и внедрению инноваций.