Европа резко нарастила закупки российских удобрений

Страны Европейского союза (ЕС) значительно нарастили импорт российских удобрений в преддверии резкого повышения импортных пошлин на эту продукцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

По итогам апреля 2025 года экспорт российских удобрений в страны ЕС вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении объем поставок достиг 135,6 миллиона евро, тогда как за апрель 2024 года он составлял 91,9 миллиона евро. Таким образом, доходы России от продаж удобрений европейским покупателям увеличились на 43,7 миллиона евро.

Эксперты связывают этот рост с ожиданием ужесточения торговых условий, включая повышение импортных пошлин. Европейские компании, стремясь минимизировать будущие расходы, активизировали закупки российской продукции, которая остается одной из самых конкурентоспособных на мировом рынке благодаря своему качеству и цене.

Несмотря на геополитическую напряженность и усиливающееся давление на торговые отношения между Россией и ЕС, спрос на российские удобрения продолжает демонстрировать устойчивость. Это подчеркивает ключевую роль РФ как одного из крупнейших глобальных поставщиков агрохимической продукции.

В свою очередь, повышение пошлин может существенно повлиять на экономику сельского хозяйства стран Евросоюза, поскольку удобрения являются важнейшим компонентом для поддержания высоких урожайных показателей. Рынок внимательно следит за тем, как новые меры скажутся на логистике и ценообразовании в секторе