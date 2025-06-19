Захарова призвала уехавших из России артистов определить, где их Родина

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась к российским артистам, покинувшим страну. Слова дипломата приводит издание РБК.

«Определитесь, где у вас Родина, где у вас корни, где у вас то, что вы по-настоящему цените. Дальше, возможно, найдете себя», — заявила Захарова.

Ее заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Иран нанес серию ударов по объектам в Израиле, в ответ на которые последовали авиаудары израильских ВВС по иранским целям в Сирии. Многие российские знаменитости, покинувшие страну после начала специальной военной операции на Украине, переехали именно в Израиль, и теперь оказались в зоне повышенной опасности.

Так, например, рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иноагентом) опубликовал видео из бункера в Израиле. На записи продолжительностью 25 секунд слышны несколько громких взрывов. По всей видимости, съемка была сделана в момент одного из иранских ударов по населенным пунктам страны.

Ранее многие из уехавших артистов открыто критиковали российскую внешнюю политику и выражали поддержку Украине. Теперь же ситуация ставит их перед лицом новых реалий, о чем и заговорила российский дипломат.