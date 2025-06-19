Разведка США не имеет доказательств создания Ираном ядерного оружия

Национальная разведка США не располагает новыми доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия, сообщает телеканал MSNBC со ссылкой на заявление заместителя председателя сенатского комитета по разведке Марка Уорнера.

По его словам, данные американской разведки не изменились с марта текущего года, когда директор национальной разведки Тулси Габбард впервые заявила, что Тегеран не предпринимает никаких конкретных шагов по разработке ядерной бомбы. В минувшую среду комитет по разведке Конгресса США получил официальное подтверждение отсутствия новых свидетельств в пользу ядерной программы Ирана военного характера.

Между тем сенатор Марк Уорнер выразил обеспокоенность в связи с позицией президента США, который, по его мнению, продолжает игнорировать данные разведки и строит внешнюю политику, опираясь на информацию из социальных сетей. Такой подход он назвал «безумием», подчеркнув важность опираться на профессиональную аналитику при принятии решений на международной арене.