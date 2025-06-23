Трамп выдвигает версию «смены режима» в Иране

Атака президента Дональда Трампа на иранские ядерные станции стала самым жестоким моментом за два его срока и 46-летнее противостояние Америки с Исламской Республикой.

Если бы приказ Трампа уничтожил ядерную программу Ирана или отбросил ее на годы или десятилетия назад, он мог бы заявить о достижении наследия, которое сняло бы экзистенциальную угрозу Израилю. Если иранская мощь будет нейтрализована, Ближний Восток может преобразиться.

Президент фактически пытался бомбить Иран, заставляя его сесть за стол переговоров и фактически отказаться от своих возможностей по обогащению урана. Но вряд ли унижение от врага, которого Тегеран считает «Великим Сатаной», убедит его просить мира.

И возникают вопросы о том, действительно ли удары на выходных «уничтожили» всю ядерную инфраструктуру Ирана, как утверждает Трамп. И президент до сих пор не поделился разведданными, которые убедили его в том, что Ирану «осталось несколько недель» до создания ядерного оружия хотя, по оценкам американских разведывательных агентств, он еще не решился на это.

Вице-президент Дж. Д. Вэнс в воскресенье настаивал, что США не находятся в состоянии войны с Ираном и не стремятся свергнуть его лидеров. Но Трамп в воскресенье вечером поднял вопрос о возможности расширения миссии, спросив на Truth Social: «Почему не может быть смены режима???» Это, вероятно, было музыкой для ушей премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.