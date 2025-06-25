Трамп перед саммитом НАТО заявил о сложном положении Зеленского

Перед отъездом на саммит НАТО в Гаагу президент США Дональд Трамп сделал комментарий относительно ситуации с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. По его словам, Зеленский находится в непростой ситуации, в которую ему не стоило попадать.

"Да, возможно, я увижусь с ним. Спрошу, как у него дела. Он в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться", — цитирует Трампа телеканал Fox News.

Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге. Как отмечает издание Politico, маловероятно, что Зеленский покинет мероприятие с новыми конкретными обещаниями со стороны западных партнёров, несмотря на активные дискуссии вокруг украинского вопроса.