Забастовка авиадиспетчеров во Франции затронула сотни рейсов

Профсоюз авиадиспетчеров UNSA-ICNA заявил, что его члены принимают меры в связи с нехваткой персонала, устаревшим оборудованием и токсичной культурой управления.

Забастовка французских авиадиспетчеров в четверг привела к отмене сотен рейсов, оставив десятки тысяч пассажиров в затруднительном положении в начале летнего сезона — одного из самых загруженных периодов года для путешествий.

Управление гражданской авиации Франции DGAC заявило, что авиакомпаниям необходимо пересмотреть свои расписания, в том числе в парижском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль — одном из самых загруженных транспортных узлов Европы.

В четверг, чуть позже 10:00 (08:00 UTC/GMT), информационное агентство AFP сообщило, что рейсы существенно задерживаются: в среднем на 1,5 часа прилетают и на 1 час вылетают из Ниццы, третьего по величине аэропорта Франции.

«В очередной раз французские авиадиспетчеры, объявившие забастовку, заставляют европейских граждан переносить или возвращать свои билеты», — заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.

«Это бессмысленно и крайне несправедливо по отношению к пассажирам и семьям из ЕС, отправляющимся в отпуск», — заявил О'Лири.