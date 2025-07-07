Китай рекордными темпами наращивает инвестиции в горнодобывающие активы

Китайские компании активно увеличивают инвестиции в зарубежные горнодобывающие проекты, достигнув максимальных показателей с 2013 года. Об этом сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на данные S&P и Mergermarket.

По информации издания, китайские корпорации стремятся воспользоваться «краткосрочным окном возможностей» до обострения геополитической ситуации. «Они хотят успеть закрыть сделки, пока международная среда не стала ещё более сложной», отметил Майкл Щерб из Appian Capital Advisory.

Только в 2024 году объем сделок в этой сфере превысил $100 млн. Среди крупнейших запланированных приобретений покупка китайской Zijin Mining золотого месторождения в Казахстане за $1,2 млрд. Также известно о приобретении компанией Baiyin Nonferrous Group бразильского горнодобывающего предприятия Mineracao Vale Verde за $420 млн.

Эксперты связывают рост активности с растущей потребностью Китая в стратегических природных ресурсах, а также рисками потери доступа к сырью из-за торговых конфликтов и санкционного давления.

Напомним, что ранее в феврале 2024 года издание South China Morning Post сообщило о находке в Китае «безграничного» источника энергии, способного обеспечить страну электроэнергией на 60 тысяч лет. Однако детали открытия и его связь с текущим ростом инвестиций в горнодобывающий сектор пока остаются неясными.