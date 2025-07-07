Многодетным семьям могут разрешить бесплатный проезд по платным дорогам

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду", лидер фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов совместно с заместителем председателя Государственной думы Александром Бабаковым внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий бесплатный проезд многодетных семей по платным автомобильным дорогам.

Об этом сообщили в пресс-службе партии, отметив, что инициатива направлена на поддержку семей с тремя и более детьми. Документ предполагает освобождение многодетных родителей от необходимости оплачивать проезд на платных трассах по всей территории России.

"Эта мера станет важной помощью для многодетных семей, особенно в регионах, где платные дороги являются частью повседневного маршрута", — подчеркнули в партии.

В настоящее время законопроект находится на стадии рассмотрения в Госдуме. Если инициатива будет одобрена, соответствующие изменения предложено внести в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ".

Напомним, что ранее ряд регионов уже предоставлял льготы многодетным семьям на отдельных участках платных дорог, однако единых федеральных норм в этой сфере пока не существует.