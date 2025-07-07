Путин отправил в отставку министра транспорта Старовойта

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Романа Старовойта с должности министра транспорта. Соответствующий документ, датированный 7 июля, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, отставка вступает в силу со дня подписания. Причины прекращения полномочий министра в тексте документа не указываются.

Президент Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта России. До этого он работал заместителем главы Минтранса.

Роман Старовойт возглавлял Минтранс с января 2020 года. До этого он занимал пост губернатора Курской области. На данный момент неизвестно, кто временно исполнит обязанности министра или будет назначен на эту должность.

Отметим, что за последние годы это уже вторая отставка в кабинете министров РФ — ранее аналогичным образом был отправлен в отставку министр цифрового развития Максут Шадаев.