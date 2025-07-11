"Новатэк" нарастил добычу углеводородов

Крупнейший российский независимый производитель природного газа "Новатэк" увеличил добычу углеводородов в январе–июне 2025 года на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 336,7 млн баррелей нефтяного эквивалента. Добыча природного газа выросла на 1,9%, составив 42,53 млрд куб. м.

Добыча жидких углеводородов (нефти и газового конденсата) увеличилась на 1,4% — до 6,92 млн тонн.

Во втором квартале 2025 года рост показателей ускорился: добыча углеводородов составила 167,6 млн баррелей нефтяного эквивалента (+2,6%), включая 21,18 млрд куб. м газа (+2,8%) и 3,44 млн тонн жидких углеводородов (+1,2%).

Рост реализации

Объем реализации природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), во втором квартале достиг 18 млрд куб. м, что на 1,1% больше, чем за тот же период 2024 года. За первые шесть месяцев 2025 года реализация газа составила 39,5 млрд куб. м (+0,5% год к году).

Продажи жидких углеводородов показали более значительный рост: во втором квартале — +18,7% до 4,7 млн тонн, в первом полугодии — +11,8% до 9,2 млн тонн.

Запасы компании

По состоянию на 30 июня 2025 года, в запасах компании числилось 0,9 млрд куб. м газа, включая СПГ, а также 1,3 млн тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки, отнесенных к категории "остатки готовой продукции" и "товары в пути".

Таким образом, "Новатэк" демонстрирует устойчивый рост как по добыче, так и по реализации ключных видов сырья, несмотря на сложные внешние условия и изменения на энергетических рынках.