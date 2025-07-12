Замгубернатора Кузбасса, мужа которой арестовали, покинула должность

В июне 2025 года произошло событие, которое примечательно не столько масштабом, сколько реакцией на него: Заместитель губернатора Кузбасса по внутренней политике Ольга Турбаба, мужа которой арестовали по обвинению в мошенничестве, покинула пост, сообщает пресс-служба правительства региона. Её уход был оформлен как добровольное решение.

Для многих жителей региона это стало поводом для обсуждений. Некоторые пользователи соцсетей и представители гражданского общества связывают этот момент с окончанием эпохи жёсткого контроля над информационным пространством и ограничением свободы слова. Среди тех, кто ранее подвергался критике и давлению, прозвучали слова облегчения.

Турбаба родилась в Кемерово, получила техническое образование и начала свою карьеру в городской администрации. С 2018 года перешла в областное правительство, где стала одним из ключевых игроков в сфере взаимодействия с обществом и СМИ.

Её стиль управления и коммуникаций часто становился предметом споров. Некоторые эксперты отмечали, что в процессе реализации региональной политики она делала акцент на медиапрезентации руководства области, что иногда вызывало вопросы у местных политологов и журналистов.

Неоднократно в СМИ и соцсетях поднимались темы о связи Турбабы с рядом Telegram-каналов, таких как «Кузбасс Без цензуры», «КуZбасский зоопарк» и других. Однако официально эта информация никем не подтверждалась , и сама Ольга Турбаба никогда не давала официальных комментариев на этот счёт.

Известно, что в начале 2025 года её супруг, Александр Турбаба, был задержан по делу о мошенничестве в строительной отрасли. Сама она не принимала участия в судебных слушаниях, что вызвало дополнительный интерес со стороны общественности.

История Ольги Турбаба — пример того, как высокие должности могут формировать имидж человека в глазах публики. Многие аналитики отмечают, что в политике часто трудно отделить реальные действия от информационных конструкций. Кто она была на самом деле — администратор, идеолог или просто часть механизма власти — решать уже истории.

После её ухода в регионе действительно изменилась атмосфера. Некоторые активисты сообщают о снижении давления, возросло количество публичных заявлений от общественных деятелей. Социальные сети стали менее агрессивными. Но прежние противостояния, если они были, оставили след в общественном сознании.

Материал составлен на основе источника ИА "НЕ НАДО ЛЯ-ЛЯ"