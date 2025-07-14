Жара на юге России угрожает урожаю

Аномальная жара, установившаяся в последние недели на юге России, негативно сказывается на состоянии посевов сельскохозяйственных культур, особенно кукурузы и подсолнечника. По данным Министерства сельского хозяйства региона, растения испытывают острый дефицит влаги, что может привести к снижению урожайности на 10–20%, а в отдельных районах — и более существенно.

Температура воздуха в ряде областей, включая Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края, превышает +30 °C при отсутствии осадков. Такие условия особенно критичны для кукурузы, находящейся на стадии формирования початков, и подсолнечника, который активно набирает массу семян.

Аграрии сообщают, что без своевременного полива урожай может быть значительно снижен. Однако не во всех хозяйствах есть возможность обеспечить искусственное орошение из-за ограниченного доступа к водным ресурсам и высокой стоимостью оборудования.

"Мы делаем всё возможное, чтобы минимизировать потери, но при такой погоде даже современные средства не всегда помогают", — отметил главный агроном одного из крупных сельхозпредприятий Кубани.

Синоптики не прогнозируют значительных осадков в ближайшие две недели, что вызывает обеспокоенность среди производителей и экспертов рынка. В Минсельхозе РФ заявили, что следят за ситуацией и готовы оказать поддержку регионам, если ухудшение погодных условий приведёт к чрезмерным потерям урожая.

Юг России является ключевым регионом страны по производству зерновых и масличных культур. Снижение урожайности может повлиять как на внутренний рынок, так и на экспортные поставки, особенно в условиях растущего спроса на эти продукты со стороны стран Азии и Ближнего Востока.

Правительство рекомендует сельхозпроизводителям применять ресурсосберегающие технологии, использовать засухоустойчивые сорта и активнее внедрять системы капельного орошения.