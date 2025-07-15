Wildberries полностью арендовал офисный корпус на юге Москвы

Компания Wildberries & Russ, дочерняя структура российского маркетплейса Wildberries, заключила сделку по аренде одного из корпусов бизнес-парка «РТС Чертановская» на юге Москвы. Как сообщает "КОММЕРСАНТЪ", общая площадь сданного в аренду помещения составляет около 9 тыс. кв. м. Такое решение связано с ожиданием завершения строительства новой штаб-квартиры компании в деловом районе «Москва-Сити».

По оценкам экспертов рынка недвижимости, аренда такого объема обойдётся компании в сумму от 252 до 300 млн рублей в год. Партнёр инвестиционно-консалтинговой компании Ricci Дмитрий Жидков оценил сделку в 252–261 млн руб., тогда как гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша назвал цифру в диапазоне 270–300 млн руб.

Как отметила руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова, Wildberries уже арендует в этом же комплексе 3,9 тыс. кв. м. Новое решение продиктовано необходимостью расширения офисных площадей и сохранения локационной близости.

Эксперты подчеркивают, что найти такие объёмы офисной недвижимости в центральных районах Москвы сейчас крайне сложно — это вынуждает крупные компании рассматривать альтернативные варианты в более удалённых, но развитых локациях. Бизнес-парк «РТС Чертановская» предлагает современную инфраструктуру и удобную транспортную доступность, что делает его привлекательным для арендаторов.

Новая сделка Wildberries свидетельствует о стремлении компании обеспечить комфортные условия работы для сотрудников в условиях неопределённости с запуском собственной штаб-квартиры в столичном деловом центре.