Фермеры массово избавляются от кур-несушек из-за падения цен на яйца

Российские фермеры столкнулись с тяжелым кризисом в сфере производства яиц. Из-за резкого падения цен на продукцию многие хозяйства несут серьёзные убытки и вынуждены массово избавляться от кур-несушек.

Как стало известно, в Удмуртской Республике были найдены выброшенными на улицу около трёх тысяч птиц. В Краснодарском крае на одной из фабрик животных просто перестали кормить, оставив их без присмотра. Подобные случаи вызвали широкий общественный резонанс и обеспокоенность в связи с условиями содержания и обращением с сельскохозяйственными животными.

Представители отрасли сообщают, что рентабельность производства яиц упала до критических значений. Производители сталкиваются с ростом издержек при одновременном снижении доходов, что делает дальнейшее ведение бизнеса невозможным.

В Минсельхозе РФ заявили о подготовке мер по стабилизации ситуации. Среди возможных решений рассматривается введение фиксированной цены на яйца. Однако в ведомстве отметили, что не располагают информацией о массовых сворачиваниях поголовья птиц.

Тем временем власти начали разработку концепции ответственного обращения с сельскохозяйственными животными, чтобы предотвращать случаи жестокого обращения и обеспечивать должные условия их содержания.

Ситуация вокруг яичного рынка продолжает оставаться в центре внимания как представителей аграрного сектора, так и государственных органов. Эксперты прогнозируют, что без оперативного вмешательства кризис может привести к дефициту продукции и последующему росту цен для конечных потребителей.