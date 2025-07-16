Мошенники начали обманывать выпускников вузов под видом сотрудников деканата

В России зафиксированы случаи телефонного мошенничества, направленного на выпускников университетов. Неизвестные звонят молодым специалистам, представляясь сотрудниками деканата, и сообщают о якобы допущенной ошибке в дипломе.

Как утверждают скамеры, выпускник не подписал важный документ, из-за чего его диплом может потерять юридическую силу. Чтобы «исправить» ситуацию, жертве предлагают перейти по ссылке и загрузить или заполнить данные в специальной форме.

На самом деле такие ссылки ведут на фишинговые сайты, созданные с целью похищения личных данных — включая паспортную информацию и реквизиты банковских карт. Злоумышленники используют украденные данные для оформления микрозаймов и других противоправных действий.

Эксперты в области кибербезопасности призывают граждан сохранять бдительность: не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать персональные данные незнакомцам по телефону и всегда проверять информацию напрямую в учебном заведении.

ВУЗы, в свою очередь, напоминают, что официальные уведомления о документах об образовании направляются только через проверенные каналы — электронную почту, личный кабинет на сайте вуза или очное обращение в деканат.