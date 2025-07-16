Госдума утвердила закон о поэтапном внедрении цифрового рубля

Государственная дума приняла в окончательном, третьем чтении, законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в российский платежный оборот. Документ уже опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.

Согласно принятому закону, с 1 сентября 2026 года кредитные организации будут обязаны предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровым рублем. В этот же день вводится в действие универсальный QR-код, который обеспечит бесперебойное взаимодействие между участниками цифровых расчетов.

Закон также содержит ряд важных уточнений. В частности, продавцы с годовой выручкой менее 5 миллионов рублей не будут обязаны принимать оплату в виде цифрового рубля. Такое же послабление распространяется на торговые точки, расположенные в местах, где отсутствует доступ к интернету и мобильной связи.

Напомним, что впервые законопроект о цифровом рубле был принят в первом чтении 22 мая 2024 года. Он предусматривает поэтапное внедрение новой формы национальной валюты с целью обеспечения её технологической готовности, безопасности и доступности для всех участников экономики.

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными средствами. Его внедрение призвано повысить эффективность платежных операций, снизить издержки и усилить финансовую инклюзию в стране.