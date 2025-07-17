ТАСС: Экс-замглавы Минобороны Попов обвиняется в создании ОПГ по хищению средств министерства

Главная военная прокуратура предъявила тяжкие обвинения бывшему заместителю министра обороны РФ генералу армии Павлу Попову. По версии следствия, он организовал преступную группу с целью хищения бюджетных средств, выделенных на строительство парка "Патриот". Об этом сообщается из зала Одинцовского гарнизонного суда, где сейчас рассматривается уголовное дело.

Как сообщил представитель Главной военной прокуратуры, к преступной деятельности Попов привлек директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. По данным следствия, не позднее марта 2022 года у Попова возник умысел на организацию группы, направленной на незаконное распоряжение бюджетными средствами.

В рамках своей деятельности члены группы, как утверждается, использовали деньги, предназначенные для реализации проектов в парке "Патриот", на проведение строительно-монтажных работ в личных интересах. В частности, за счет этих средств велись работы на земельном участке в СНТ "Звезда" под Красногорском, принадлежащем экс-чиновнику.

Попову вменяется роль организатора и руководителя преступной группы, тогда как Ахмедов и Шестеров, согласно материалам дела, обеспечивали реализацию его указаний.

Министерство обороны Российской Федерации и парк "Патриот" признаны потерпевшими по данному уголовному делу.

Обвиняемыми по делу значатся Павел Попов, Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров. Рассмотрение материалов продолжается.