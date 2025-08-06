С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые медицинские противопоказания для водителей

С 1 сентября 2025 года в России начнёт действовать обновлённый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Изменения вносятся в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и призваны привести российские нормы в соответствие с актуальной версией Международной классификации болезней (МКБ-10).

Главным нововведением стало включение в список так называемых «общих расстройств психологического развития». К ним отнесены, в частности, аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Это означает, что при оформлении водительской справки врачи будут учитывать наличие таких диагнозов при оценке способности человека управлять транспортным средством.

Ранее действующий перечень противопоказаний был разделён на четыре основные категории: психические расстройства, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, болезни нервной системы и заболевания органов зрения. В ходе обновления структура перечня была пересмотрена и адаптирована под международные стандарты.

Особое внимание уделено изменениям в категории заболеваний глаз. Так, из перечня исключён термин «ахроматопсия» — редкое нарушение восприятия цвета. Вместо него введено более широкое понятие — «аномалии цветового зрения», что позволит учитывать различные формы нарушений цветовосприятия при медицинском освидетельствовании.

Новые правила призваны сделать систему медосмотров водителей более точной и справедливой, а также повысить уровень безопасности на дорогах. Ожидается, что обновлённый перечень будет сопровождаться разъяснительными рекомендациями для врачей и водителей.