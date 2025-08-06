Три эффективных решения для оптимизации грузовых операций

Дмитрий Хрущалев, заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии», поделился опытом внедрения современных цифровых инструментов в логистическую деятельность.
В эпоху всеобщей цифровизации, когда индустрия грезит о беспилотном транспорте и роботизированных складах, реальную пользу бизнесу приносят относительно простые технологические решения. Именно они сегодня трансформируют логистические процессы тысяч предприятий по всей стране.
Электронная подпись: революция в документообороте
Простая электронная подпись кардинально изменила подход к оформлению грузовых операций, говорит Дмитрий Хрущалев. Данная технология представляет собой комбинацию персональных данных доступа или одноразового кода, который направляется на мобильный телефон получателя.
Алгоритм работы системы следующий: клиент прибывает на терминал – предоставляет номер мобильного телефона – получает SMS-код – озвучивает его сотруднику – осуществляет грузовую операцию.
Основные достоинства решения:
- Устранение необходимости в бумажной документации
- Минимизация времени нахождения на терминале
- Дистанционное управление полномочиями сотрудников
- Автоматическое отображение подписанных документов в цифровом формате
Система особенно востребована производственными предприятиями с постоянными отгрузками, розничными сетями и компаниями с территориально распределенными складскими комплексами.
В «Деловых Линиях» сервис функционирует с 2022 года. К концу 2024 года количество подключенных пользователей превысило миллион. Максимальный спрос наблюдается в Центральном и Приволжском регионах.
Упрощенное оформление: минимум данных, максимум эффективности
Инновационный подход к оформлению грузоперевозок требует лишь базовую информацию о получателе – имя и контактный телефон. Это решение устраняет основную проблему электронной коммерции - нежелание покупателей предоставлять избыточную персональную информацию.
Механизм функционирования: Отправитель вносит минимальные данные получателя – груз направляется в доставку – получатель прибывает на склад – предъявляет документы или использует SMS-код – получает отправление.
Сервис показал впечатляющую динамику: рост пользователей на 22%, получателей - на 45%. География популярности значительно изменилась: лидерами стали Екатеринбург, Краснодар, Казань и другие крупные региональные центры.
Система быстрых платежей: безопасность и скорость
СБП, по словам представителя «Деловых Линий», обеспечивает мгновенные расчеты за логистические услуги через мобильный банк без использования наличных или банковских карт.
Преимущества технологии:
- Мгновенное зачисление платежей
- Повышенная безопасность транзакций
- Бесконтактность операций
- Доступность в отдаленных регионах
Количество пользователей сервиса в «Деловых Линиях», по словам эксперта, удвоилось за год, достигнув 34 тысяч человек. Наибольшую популярность система получила в Рубцовске, Железнодорожном, Туапсе и столичном регионе.
В качестве вывода можно сказать, говорит Дмитрий Хрущалев, что, как демонстрирует практика, эффективная логистика строится не на футуристических концепциях, а на грамотной автоматизации повседневных операций. Организации, внедрившие подобные решения, не только оптимизируют затраты, но и укрепляют рыночные позиции.
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»