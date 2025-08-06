Три эффективных решения для оптимизации грузовых операций

Дмитрий Хрущалев, заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии», поделился опытом внедрения современных цифровых инструментов в логистическую деятельность.

В эпоху всеобщей цифровизации, когда индустрия грезит о беспилотном транспорте и роботизированных складах, реальную пользу бизнесу приносят относительно простые технологические решения. Именно они сегодня трансформируют логистические процессы тысяч предприятий по всей стране.

Электронная подпись: революция в документообороте

Простая электронная подпись кардинально изменила подход к оформлению грузовых операций, говорит Дмитрий Хрущалев. Данная технология представляет собой комбинацию персональных данных доступа или одноразового кода, который направляется на мобильный телефон получателя.

Алгоритм работы системы следующий: клиент прибывает на терминал – предоставляет номер мобильного телефона – получает SMS-код – озвучивает его сотруднику – осуществляет грузовую операцию.

Основные достоинства решения:

Устранение необходимости в бумажной документации

Минимизация времени нахождения на терминале

Дистанционное управление полномочиями сотрудников

Автоматическое отображение подписанных документов в цифровом формате

Система особенно востребована производственными предприятиями с постоянными отгрузками, розничными сетями и компаниями с территориально распределенными складскими комплексами.

В «Деловых Линиях» сервис функционирует с 2022 года. К концу 2024 года количество подключенных пользователей превысило миллион. Максимальный спрос наблюдается в Центральном и Приволжском регионах.

Упрощенное оформление: минимум данных, максимум эффективности

Инновационный подход к оформлению грузоперевозок требует лишь базовую информацию о получателе – имя и контактный телефон. Это решение устраняет основную проблему электронной коммерции - нежелание покупателей предоставлять избыточную персональную информацию.

Механизм функционирования: Отправитель вносит минимальные данные получателя – груз направляется в доставку – получатель прибывает на склад – предъявляет документы или использует SMS-код – получает отправление.

Сервис показал впечатляющую динамику: рост пользователей на 22%, получателей - на 45%. География популярности значительно изменилась: лидерами стали Екатеринбург, Краснодар, Казань и другие крупные региональные центры.

Система быстрых платежей: безопасность и скорость

СБП, по словам представителя «Деловых Линий», обеспечивает мгновенные расчеты за логистические услуги через мобильный банк без использования наличных или банковских карт.

Преимущества технологии:

Мгновенное зачисление платежей

Повышенная безопасность транзакций

Бесконтактность операций

Доступность в отдаленных регионах

Количество пользователей сервиса в «Деловых Линиях», по словам эксперта, удвоилось за год, достигнув 34 тысяч человек. Наибольшую популярность система получила в Рубцовске, Железнодорожном, Туапсе и столичном регионе.

В качестве вывода можно сказать, говорит Дмитрий Хрущалев, что, как демонстрирует практика, эффективная логистика строится не на футуристических концепциях, а на грамотной автоматизации повседневных операций. Организации, внедрившие подобные решения, не только оптимизируют затраты, но и укрепляют рыночные позиции.