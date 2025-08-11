Борский и Клинский стеклозаводы перешли под контроль новой структуры

АО «Управляющая компания», зарегистрированное в Санкт-Петербурге, стало полным владельцем Борского и Клинского стекольных заводов. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), переход прав собственности на Борский стекольный завод был оформлен 8 августа, а на Клинский — 8 июля.

Ранее, в феврале 2024 года, эти предприятия перешли от международного концерна AGC к Игорю Лейтису — президенту российского холдинга «Адамант». Теперь контроль над активами передан структуре, аффилированной с холдингом.

В апреле 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила заявки АО «Управляющая компания» на приобретение 100% акций Борского стекольного завода и 100% доли в уставном капитале Клинского завода, что официально завершило сделку.

Сумма сделки между AGC и Лейтисом не раскрывалась. При этом в пресс-службе AGC Glass Russia тогда сообщали, что новые владельцы планируют объединить предприятия под единым брендом, сохраняя преемственность в управлении и производственных процессах.

AGC Group — один из крупнейших мировых производителей стекла для строительства и автомобилестроения. В России компания работала с 1997 года, когда к ней присоединился Борский стекольный завод, впоследствии полностью модернизированный. Завод способен производить более 1,2 тысячи тонн листового стекла в сутки и до 1,5 миллиона комплектов автомобильного стекла в год. В 1998 году AGC начала развивать сеть дистрибуции в Москве, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. В 2003 году в Клину был запущен второй производственный комплекс мощностью 1,6 тысячи тонн флоат-стекла в сутки.