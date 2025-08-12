Работающим пенсионерам предложили компенсировать пропущенные индексации

Член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов выступил с инициативой ввести в России механизм компенсации пропущенных индексаций пенсий для работающих пенсионеров. С соответствующим предложением он выступил в ходе беседы с агентством ТАСС.

По словам Гаврилова, такая мера позволит сократить существующий разрыв в размере выплат между работающими и неработающими пенсионерами. В настоящее время страховые пенсии граждан, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию, не индексируются ежегодно — это приводит к тому, что их доходы отстают от уровня инфляции и роста пенсий у тех, кто не работает.

С 1 января 2025 года действует новое правило: индексация пенсий работающим пенсионерам будет рассчитываться исходя из полного размера пенсии, который они имели бы при отсутствии трудовой деятельности. Например, если текущая пенсия составляет 19 527 рублей, а потенциальная — 36 351 рубль, то при индексации в 9,5% прибавка составит около 3 453 рубля.

Эксперт подчеркнул, что введение компенсации за прошедшие годы пропущенных индексаций станет важным шагом в повышении социальной справедливости и улучшении положения работающих пенсионеров.