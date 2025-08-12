Патрушев: на новые объекты водоснабжения направят 65 млрд рублей

Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о разработке новой Водной стратегии России, призванной обеспечить устойчивое и рациональное использование водных ресурсов страны. С соответствующим выступлением он выступил на расширенном заседании Коллегии Федерального агентства водных ресурсов.

По словам Патрушева, документ должен быть подготовлен в кратчайшие сроки. Новая стратегия будет направлена на защиту и эффективное использование пресной воды — Россия обладает около пятой части мировых запасов этого стратегического ресурса.

Одним из ключевых направлений станет обеспечение бесперебойного водоснабжения как экономики, так и социальной сферы. Вице-премьер отметил, что в стране уже сформирована устойчивая система водопользования: внедряются ресурсосберегающие технологии, усиливается контроль за использованием водных ресурсов, модернизируются и строятся новые гидротехнические сооружения.

— За последние годы введено пять крупных объектов водоснабжения, которые обеспечили водой более 2,5 миллиона человек, — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

До 2030 года планируется реализовать около 90 аналогичных проектов. На их финансирование из федерального бюджета будет направлено порядка 65 миллиардов рублей. Среди крупнейших объектов — Красногорский гидроузел в Омской области и Елизаветинское водохранилище в Луганской Народной Республике. В перспективе запланировано строительство водохранилищ в Курской области и Дагестане, а также продолжение работ по обводнению Волго-Ахтубинской поймы.

Реализация этих проектов позволит не только улучшить качество водоснабжения в регионах, но и повысить устойчивость водохозяйственного комплекса страны в условиях меняющегося климата.