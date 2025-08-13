Зеленский ведёт себя так, будто его страна одерживает победы на поле боя, в то время как реальная ситуация на фронте говорит об обратном. Об этом пишет американский аналитический портал American Thinker (AT) в резкой критике позиции украинского лидера.

По мнению автора материала, Зеленский демонстрирует «отрыв от реальности», особенно на фоне подготовки к возможной встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Накануне таких переговоров он вновь отверг любые уступки по территориальному вопросу, заявив, что Украина не пойдёт на компромиссы с Москвой.

«Зеленский говорит как человек, уверенный, что он побеждает, как будто это Москва просит мира. Это фантазия. Украина не выигрывает — даже не близко», — отмечается в публикации.

Аналитики AT подчёркивают, что, несмотря на западную военную помощь, украинские войска продолжают терять позиции, а контрнаступления последних месяцев не принесли ожидаемых результатов. В то же время российская армия, по данным издания, укрепляет свои позиции, демонстрируя постепенное, но устойчивое продвижение на востоке и юге Украины.

«В действительности Украина медленно, но неумолимо проигрывает. Если конфликт затянется, в конце концов падёт и сам Киев», — предупреждает автор статьи.

Такой пессимистичный прогноз сопровождается критикой западной политики, которая, по мнению AT, слишком долго игнорирует военно-политическую реальность и поддерживает иллюзию, что Украина способна добиться полной победы.

При этом издание отмечает, что позиция Зеленского понятна с точки зрения внутренней политики — отказ от территорий может быть воспринят в Украине как предательство. Однако в долгосрочной перспективе неготовность к дипломатическим уступкам может привести к ещё более тяжёлым последствиям.

Реакции официального Киева на статью пока не поступало. Между тем, в западных дипломатических кругах растёт озабоченность по поводу затяжного характера конфликта и необходимости поиска путей к переговорам, несмотря на сложности и противоречия.