Суд взыскал 49,5 млрд рублей по делу о крушении танкера «Волгонефть-212»

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования Росприроднадзора и других государственных ведомств по делу о крушении танкера «Волгонефть-212» и постановил взыскать с ответчиков — компаний «Каматрансойл» и «Кама Шиппинг» — 49,5 миллиарда рублей. Об этом 13 августа сообщил корреспондент РЕН ТВ.

Истцами по делу выступили Росприроднадзор, Генеральная прокуратура, Министерство транспорта и другие федеральные органы. Они потребовали компенсации ущерба, причинённого экологии в результате аварии судна.

В ходе заседания представители истцов заявили, что фрахтователь танкера — компания «Кама Шиппинг» — несёт прямую ответственность за произошедшее. По их словам, шторм, ставший причиной крушения, не может считаться форс-мажором, поскольку судно было отправлено в рейс в неблагоприятных погодных условиях, что свидетельствует о нарушении правил безопасной эксплуатации.

Суд полностью согласился с доводами истцов и постановил взыскать с ответчиков всю сумму иска — 49,5 млрд рублей — в возмещение экологического ущерба и убытков, понесённых государством. Решение может быть обжаловано в установленные законом сроки.