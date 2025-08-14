Доля продаж новостроек в рассрочку в России резко сократилась

На российском рынке первичной недвижимости наблюдается значительное снижение доли сделок с рассрочкой от застройщиков. Особенно остро этот тренд проявился в массовом сегменте жилья, где доля таких продаж упала с 30% в начале года до всего 7% по итогам августа, сообщила Forbes исполнительный директор компании «Этажи» Регина Дыдалина.

По данным экспертов, ранее рассрочка активно использовалась девелоперами как инструмент стимулирования спроса, но в условиях меняющейся экономической ситуации и усиления регулирования рынка застройщики пересматривают свои стратегии.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов отметил, что в начале года доля продаж с рассрочкой в проектах компании достигала 50%, однако к середине года снизилась до 20–30%. По его словам, основное сокращение пришлось на массовые жилые комплексы, тогда как в сегментах бизнес- и премиум-класса доля рассрочек остаётся выше — в некоторых случаях превышает 30%.

Генеральный директор девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин рассказал, что в первые месяцы года доля рассрочек в проектах со сроком сдачи в 2026–2027 годах составляла 35–40%. Весной этот показатель снизился до 30–35%, а на данный момент зафиксирован на уровне 25–30%.

В ГК ФСК также зафиксировано падение доли рассрочек — с начала 2024 года она сократилась вдвое и сейчас составляет около 20–25%, сообщила директор по продажам компании Светлана Бирина.

При этом есть и исключения. В RS Group доля сделок с рассрочкой по-прежнему высока — около 70%. Однако, как отметила коммерческий директор компании Екатерина Беспалова, в связи с ожидаемыми ужесточениями регуляторных требований к финансированию строительства, в ближайшее время этот показатель может снизиться до 50%.

Эксперты связывают сокращение доли рассрочек с ростом стоимости привлечения финансирования, увеличением рисков для застройщиков и изменением подходов регулятора к контролю за долевым строительством. В результате девелоперы всё чаще отказываются от агрессивных маркетинговых инструментов в пользу более устойчивых и прозрачных схем продаж.