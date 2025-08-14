Госконтроль качества предложено ввести для всей промышленной продукции

Минпромторг разработал новый законопроект, предусматривающий возвращение Росстандарту полномочий по государственному контролю за качеством промышленной продукции. Согласно инициативе, ведомство планирует наделить федеральное агентство правом проверять, насколько выпускаемые товары соответствуют обязательным нормам безопасности и техническим стандартам.

Ранее эти функции были упразднены в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, направленной на снижение бюрократической нагрузки на бизнес и упрощение регулирования. Однако, как считает Министерство, отсутствие системного надзора привело к увеличению на рынке доли продукции, не отвечающей установленным требованиям.

Обоснованием для законопроекта стали результаты пилотного проекта, запущенного в 2024 году в сегменте производства стройматериалов. В ходе проверок выяснилось, что до 30–40% продукции не прошла соответствие техническим регламентам. Такая ситуация, по мнению ведомства, ставит под угрозу безопасность потребителей и наносит ущерб репутации отечественных производителей.

В пояснительной записке к документу подчёркивается, что возобновление эффективного контроля качества поможет укрепить доверие к российским товарам, повысить их конкурентоспособность и способствовать развитию технологической независимости страны.

При утверждении законопроекта Росстандарт сможет проводить внеплановые инспекции, отбирать образцы для лабораторных испытаний и применять санкции к компаниям, выпускающим продукцию с нарушениями.

Эксперты считают, что усиление контроля может положительно повлиять на качество товаров в России, но при этом напоминают о важности справедливого и прозрачного подхода к проверкам, чтобы не создавать излишних трудностей для честных участников рынка.