Торговые центры выходят из моды

Во втором квартале 2025 года в торговых центрах Москвы закрылось 29 магазинов одежды — это на 10 больше, чем за аналогичный период 2024 года (19 закрытий). Доля fashion-магазинов в общем объёме уходов из ТЦ достигла 38%, увеличившись на 6 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит консалтинговая компания CORE.XP.

Эксперты связывают рост числа закрытий с усилением конкуренции со стороны онлайн-ритейла и изменением потребительского поведения. Локальные бренды, которые активно заполняли нишу после ухода крупных международных марок из России в 2022 году, теперь сталкиваются с трудностями в поддержании рентабельности офлайн-точек.

«Чаще всего закрываются локальные и несетевые игроки, которые не могут выйти на плановую выручку из-за высокой конкуренции и ограниченного маркетингового охвата», — комментирует Елена Енина, операционный директор торгово-развлекательных центров «Парк Хаус».

По данным директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, за последние десять лет доля fashion-ритейлеров в структуре арендаторов торговых центров сократилась на 22 процентных пункта и сейчас составляет 33%. Это связано с постепенным смещением потребительских предпочтений в сторону цифровых каналов продаж.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отмечает, что в условиях снижения трафика и покупательской активности доля арендных расходов в структуре издержек офлайн-магазинов растёт, что делает менее эффективные точки экономически невыгодными. «Это приводит к закрытию наименее успешных форматов, особенно среди небольших брендов», — пояснил он.

При этом ставки аренды в московских ТЦ в первой половине 2025 года остались на уровне прошлого года — в среднем 9–25 тыс. рублей за 1 кв. м в год, подсчитала Хакбердиева. Несмотря на стабильность цен, для многих ритейлеров даже такие условия становятся неподъёмными на фоне падения спроса.

Эксперты прогнозируют, что тенденция к сокращению доли fashion-брендов в офлайн-секторе сохранится, а на смену традиционным бутикам придут более гибкие форматы — поп-ап-магазины, брендированные зоны в маркетплейсах и мультибрендовые пространства.