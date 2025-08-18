FT: Зеленский готов рассмотреть мир по линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский, по данным британской газеты Financial Times, готов рассмотреть возможность мирного урегулирования конфликта по текущей линии фронта. Об этом сообщает издание со ссылкой на высокопоставленный источник, близкий к украинскому руководству.

Согласно информации, Зеленский рассматривает компромисс, при котором Украина согласилась бы на временное закрепление статус-кво на линии соприкосновения, сохранив контроль над территориями, которые остаются под управлением украинских Вооружённых сил в Донбассе. Такой подход, как отмечает FT, призван избежать дальнейшего истощения армии и создать условия для перезагрузки обороноспособности страны.

Целью предстоящей встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в Белом доме 18 августа, станет обсуждение «реалистичного и приемлемого» мирного процесса — без требований, которые Киев не сможет выполнить, включая полный вывод украинских войск из Донбасса. Лидер Украины стремится к соглашению, которое не будет воспринято украинским обществом как капитуляция.

Между тем, как сообщала The New York Times 16 августа, Дональд Трамп считает, что «можно быстро договориться о мирном договоре», если Украина согласится признать российский контроль над всем Донбассом. В обмен на это, по его мнению, возможны немедленное прекращение огня, вывод войск и введение международных гарантий безопасности для Украины и всей Европы.

Такие предложения вызывают острую дискуссию как в Киеве, так и среди западных союзников. В украинском обществе и политических кругах нарастает обеспокоенность возможным давлением со стороны США в пользу дипломатического компромисса ценой территориальных уступок.