От театра к экрану: первые шаги Александра Турицына в кино и сериалах

Если театр учит актёра жить в моменте, то кино открывает перед ним совершенно другой мир- камерный, тонкий, требующий предельной точности. После долгих лет работы на сцене Александра начала пробовать себя в кино и сериалах.

Первые эпизоды

Переход от театра к экрану оказался непростым. Александра получила свои первые роли в эпизодах популярных российских проектов. Зрители могли увидеть её в сериалах «Счастливы вместе» - эпизод, «Безмолвный свидетель» - главный герой на серию. Она снималась и в других картинах, включая фильм Андерсона, где её эпизод, к сожалению, был вырезан на финальном монтаже.

Александра рассказывает: «Это был очень интересный опыт. Даже если моя сцена не попадала в итоговую версию фильма, сам процесс работы на съёмочной площадке был для меня бесценным»

Разница между сценой и камерой

Для Александры кино стало настоящей школой нового уровня. В театре важно быть громким, масштабным, чтобы тебя слышал последний ряд. В кино же - наоборот: каждая эмоция должна быть точной и настоящей, ведь камера фиксирует малейшие детали.

«Я поняла, что в кино нельзя играть на публику. Здесь ты должен быть максимально честным, потому что камера считывает любую фальшь».

Поиск больших ролей

Несмотря на активную театральную карьеру, в кино Александра чаще оказывалась в эпизодах или ролях «героя одной серии». Но желание выйти на новый уровень никогда её не покидало.

«Мне хотелось играть главные роли и в кино. Но путь к ним оказался гораздо сложнее, чем я представляла. Это требовало не только таланта, но и правильных возможностей».

Опыт, который формирует

Даже эпизодические роли помогли Александре развиваться. Она училась работать в разных жанрах, взаимодействовать с камерой, искать баланс между театральной и кинематографической школой. Этот опыт стал важной частью её профессиональной биографии.

Сегодня Александра уверена: тот период был необходим. Он подготовил её к следующему этапу - к возвращению в кино уже на новом уровне, в том числе на международной арене.

«Я хочу сниматься в англоязычных фильмах. Для меня важно, чтобы истории, в которых я участвую, были не просто развлекательными, а говорили о чём-то важном».