Digital-карьера как бизнес: как Юлианна Рыбакова превратила Instagram* в платформу роста

Каждое сотрудничество Юлианна рассматривает как проект с целями, KPI и креативной концепцией. «Меня интересует не просто охват, а глубина влияния. Что остаётся у человека после взаимодействия с контентом — вот что важно», — рассказывает она.

Юлианна формирует медиабренд, где Reels, сторис и публикации — инструменты, а не цель. Она лично курирует визуальную эстетику, ведёт переговоры с партнёрами и выстраивает календарь кампаний. «Контент — это работа. Он должен быть органичным, точным и актуальным. Эстетика без смысла — это шум».

При этом Юлианна чётко разделяет креатив и эффективность: каждое видео, каждый кадр

это элемент структуры. За внешней лёгкостью — продуманная стратегия. Её аудитория

не просто подписчики, а сообщество, реагирующее на эмоцию и вкус.

Она открыта к новым бизнес-форматам: запуску собственного продукта, обучающей платформы и офлайн-инициатив. «Цифровое влияние может быть основой для создания полноценного бренда, если вложиться в глубину и системность», — подчёркивает она.

