Экспресс-доставка в плюсе, курьеры — в минусе: как растут доходы компаний и падают зарплаты

Выручка российских компаний экспресс-доставки в 2024 году взлетела на 60% — до рекордных 470 миллиардов рублей, показали данные бухгалтерской отчётности топ-50 игроков рынка, проанализированные газетой «Ведомости». Для сравнения: в 2023 году этот показатель составлял 294 млрд рублей, а ещё в 2020-м — скромные 50 млрд. За четыре года рынок вырос почти в 10 раз, превратившись из нишевой услуги в одну из ключевых отраслей городской экономики.

Но за этим впечатляющим ростом скрывается не самая радостная картина. Несмотря на бурное развитие сектора, курьерская деятельность оказалась одной из самых убыточных — по оценкам «Ведомостей», убыточность в 2024 году достигла 11%. Компании, теряющие деньги на логистике, начали сдерживать расходы — в первую очередь, на оплату труда.

И это напрямую отразилось на зарплатах курьеров. Если в 2022 году их доходы немного превышали среднюю по стране, то к 2024 году они снизились почти на четверть по сравнению со среднероссийским уровнем — свидетельствуют данные Росстата. То, что ещё пару лет назад считалось высокооплачиваемой и перспективной работой, сегодня всё чаще превращается в труд с высокой нагрузкой и нестабильным доходом.

«Ведомости» провели детальный анализ: почему доходы компаний растут, а зарплаты курьеров — падают, и как на это влияют рост конкуренции, давление на тарифы, инфляция и рост издержек. Ответ прост: бизнес масштабируется, но платит за это не акционеры, а те, кто каждый день мчится на велосипеде или скутере с посылкой в руках.

Таким образом, «экспресс» стал быстрее, а вот жизнь курьера — медленнее и тяжелее. Рынок растёт, но, похоже, не для всех.