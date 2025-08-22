Термин "блоки под short-term lease" (англ. blocks under short-term lease) используется в сфере недвижимости, особенно в контексте коммерческой или жилой аренды, и означает отдельные помещения или юниты (апартаменты, офисы, склады и т.п.), которые сдаются в краткосрочную аренду — то есть на срок от нескольких дней до нескольких месяцев, в отличие от традиционной долгосрочной аренды (обычно от года и более).

"Блоки" в данном контексте — это условное обозначение отдельных единиц недвижимости, которые можно сдавать независимо друг от друга. Например:

В жилом комплексе — это отдельные апартаменты.

В бизнес-центре — офисные помещения.

В складском комплексе — отдельные складские модули.

Каждый такой "блок" технически готов к самостоятельной эксплуатации и имеет отдельный доступ, коммуникации и, как правило, регистрацию.

🔹 Что значит "short-term lease"?

Short-term lease — это краткосрочная аренда, обычно сроком:

от 1 дня до 6–12 месяцев ,

, чаще всего — от нескольких дней до 3–6 месяцев.

Такой формат аренды популярен среди:

командированных сотрудников,

цифровых кочевников,

людей, ожидающих постоянное жилье,

стартапов, которым нужен временный офис,

арендаторов, тестирующих рынок перед долгосрочной инвестицией.

🔹 Где применяется термин?

Термин "блоки под short-term lease" часто встречается в:

Управлении недвижимостью — при планировании загрузки объекта. Девелопменте — при проектировании жилых комплексов или бизнес-центров, где закладывается возможность гибкой аренды. Инвестиционных презентациях — инвесторов интересует, какая часть объекта может приносить доход в формате краткосрочной аренды (часто с более высокой доходностью). Управлении доходностью (revenue management) — особенно в сегменте aparthotels или co-living пространств.

Преимущества блоков под short-term lease

🔹 Риски и сложности

Высокая операционная нагрузка — требуется частая уборка, выезд/заезд, контроль.

— требуется частая уборка, выезд/заезд, контроль. Нестабильность спроса — зависит от сезона, событий, экономической ситуации.

— зависит от сезона, событий, экономической ситуации. Юридические нюансы — в некоторых странах или регионах краткосрочная аренда регулируется строже (например, запреты в жилых домах).

— в некоторых странах или регионах краткосрочная аренда регулируется строже (например, запреты в жилых домах). Износ имущества — более интенсивное использование по сравнению с долгосрочной арендой.

🔹 Пример

Жилой комплекс из 100 апартаментов. Из них:

70 сдаются в долгосрочную аренду (long-term lease),

30 — в краткосрочную (short-term lease), через платформы вроде Airbnb или через управляющую компанию.

Эти 30 апартаментов и называются "блоками под short-term lease".

✅ Вывод эксперта

"Блоки под short-term lease" — это стратегический инструмент управления недвижимостью, позволяющий максимизировать доходность и гибкость использования пространства. Особенно актуален в городах с высокой мобильностью населения, развитым туризмом или деловой активностью. Однако успешное управление такими блоками требует профессионального подхода, технологий (PMS, channel manager) и понимания локального рынка.

