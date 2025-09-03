ЦБ отозвал лицензию у Таврического банка из-за утраты капитала

Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Таврического банка (АО), зарегистрированного в Санкт-Петербурге. Основанием для отзыва стало полное отсутствие собственных средств (капитала) у кредитной организации.

«В сложившихся обстоятельствах у Банка России возникла обязанность по отзыву у кредитной организации Таврический Банк (АО) (регистрационный № 2304) лицензии на осуществление банковских операций по причине полной утраты собственных средств (капитала)», — говорится в официальном сообщении регулятора.

Таврический банк занимал 60-е место по величине активов в российской банковской системе. До отзыва лицензии он являлся участником системы страхования вкладов, что гарантирует защиту средств клиентов.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назначено временной администрацией банка. В ближайшее время начнётся процедура выплат страхового возмещения вкладчикам. Средства будут возвращены полностью, включая начисленные проценты, но не более 1,4 миллиона рублей на одного клиента — в пределах установленного законом лимита.

По предварительной оценке, общая сумма страховой ответственности перед вкладчиками составляет около 56,5 миллиарда рублей. Выплаты планируется начать не позднее 17 сентября.

ЦБ призывает клиентов банка не поддаваться панике и следить за официальной информацией, публикуемой АСВ и самим банком.