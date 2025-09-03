Началась встреча Путина и Ким Чен Ына в Пекине

В Пекине началась встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает корреспондент РИА Новости.

Встреча проходит в рамках визита главы российского государства в Китай, приуроченного к участию в торжественных мероприятиях, посвящённым 80-летию победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны. Ранее в среду Путин и Ким Чен Ын уже встречались на военном параде в центре китайской столицы, где вместе с председателем КНР Си Цзиньпином наблюдали за шествием войск.

По пути к трибуне лидеры России и Северной Кореи обменялись краткими приветствиями в присутствии китайского коллеги. Позже они вместе с другими иностранными гостями приняли участие в торжественном приёме, организованном по случаю памятной даты.

Ожидается, что в ходе двусторонней встречи Владимир Путин и Ким Чен Ын обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономические связи, региональную безопасность и перспективы развития союзнических отношений между Россией и КНДР.