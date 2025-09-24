PepsiСo впервые обогнала по продажам импортную Coca-Cola

Впервые за последние годы российский рынок колы пережил значительные перестановки: бренд Evervess, выпускаемый на заводах PepsiCo в России с середины 2022 года, обогнал по объему продаж импортную Coca-Cola. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании NTech, с которыми ознакомился РБК.

Согласно отчету, в первом полугодии 2025 года доля Evervess в категории напитков со вкусом колы составила 6,8% в натуральном выражении (в литрах), что позволило бренду занять четвертое место в пятерке лидеров. В то же время импортная Coca-Cola с показателем 6,5% опустилась на пятое место.

Еще во втором полугодии 2024 года ситуация была обратной: Coca-Cola занимала четвертую строчку с долей 5,9%, а Evervess — пятую с 5,1%. Резкий рост популярности Evervess эксперты связывают с локализацией производства, стабильной доступностью продукта на полках и адаптацией вкуса под предпочтения российских потребителей.

Этот сдвиг отражает общую тенденцию на российском рынке безалкогольных напитков: местные и локализованные бренды постепенно вытесняют импортные аналоги, особенно в условиях изменений в логистике и ценообразовании. Для PepsiCo успех Evervess стал стратегически важным достижением, укрепившим позиции компании в конкурентной борьбе за долю рынка колы.