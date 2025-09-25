Беглый пермский депутат Лисняк стал героем нового расследования

В сети вышло документальное расследование «Предатели. Начало», в центре которого оказался бывший депутат Законодательного собрания Прикамья Илья Лисняк. Объявленный в розыск политик фигурирует в фильме как организатор медийных схем и фабрикатор скандалов.

Авторы фильма подробно разбирают, как Лисняк вместе с соратниками – Ириной Форсюк и Марком Коробовым – превращал социальные сети в инструмент давления. В картине показаны эпизоды, связанные с фиктивными контрактами, интернет-кампаниями и публичными конфликтами, повлиявшими на политическую повестку в регионе.

По словам создателей фильма, такие случаи носят системный характер: региональные медиаресурсы, оказавшись в руках беглых политиков, становятся площадкой для шантажа и манипуляций из-за рубежа.

Напомним, весной 2023 года Илья Лисняк стал фигурантом уголовного дела о крупном вымогательстве. По решению суда он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В настоящее время экс-депутат проживает в Барселоне.