Епифанова: самозанятые могут повысить пенсию через добровольные взносы в Соцфонд

Самозанятые граждане в России могут увеличить размер своей будущей пенсии, делая добровольные страховые взносы в Социальный фонд России (СФР). Об этом в интервью РИА Новости сообщила сенатор Ольга Епифанова.

«В России самозанятые могут повысить свою пенсию в первую очередь через добровольные страховые взносы в Социальный фонд России. Самозанятые не обязаны платить обязательные пенсионные взносы, но могут зарегистрироваться в СФР и вносить ежегодные добровольные платежи. Это можно сделать, например, через приложение „Мой налог“», — пояснила она.

По словам сенатора, минимальный размер взноса в 2025 году составит около 59 тысяч рублей. Такой платёж засчитывается как один год страхового стажа и обеспечивает почти один пенсионный коэффициент, необходимый для формирования будущей пенсии.

Епифанова подчеркнула, что добровольное участие в системе пенсионного страхования позволяет самозанятым не только формировать пенсионные права, но и сохранять социальную защищённость в долгосрочной перспективе.