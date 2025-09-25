Набиуллина предупредила о возможном краткосрочном влиянии повышения НДС на инфляционные ожидания

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пересмотр ставки налога на добавленную стоимость (НДС) может временно замедлить снижение инфляционных ожиданий. Об этом она сообщила на XXII Международном банковском форуме.

«Надо учитывать, что, даже если такой эффект будет, это временный, разовый эффект, он может в какой-то мере повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее Минфин предложил повысить ставку НДС с текущих 20% до 22% в рамках проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы. Ведомство назвало бюджетный проект устойчивым, подчеркнув, что приоритетными направлениями расходов останутся социальные обязательства и обеспечение национальной безопасности.

Эксперты отмечают, что хотя повышение НДС может оказать краткосрочное давление на цены и ожидания населения, ЦБ РФ оценивает такой эффект как разовый и не оказывающий долгосрочного влияния на инфляционную динамику.